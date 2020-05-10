【英超】明日開會研究復賽　白禮頓今證第3名球員確診 (20:00)

白禮頓行政總裁巴伯說：「雖然我們過去數周做足防疫措施，但仍有另一名球員確診，所以事件須受到關注。」白禮頓球員近期備戰復賽期間，既保持社交距離，亦獨立訓練。他們先後在3月26日和4月2日出現兩個染疫個案。巴伯續說：「我們其中一個要詢問英超賽會的是，復賽需有一個怎樣的完整部署。這涉及十分多的階段，非常複雜……最重要的是它要令所有職球員安全。」英超近日為復賽召開多個會議，明日（11日）亦會再次開會研究復賽安排。

暫排英超第15和17位的白禮頓及屈福特，早前據報與另外4支護級球隊諾域治、阿士東維拉、般尼茅夫和韋斯咸，準備拒絕在中立場復賽，惟英國《鏡報》今日報道，6隊會改變初衷，同意往中立場作賽，條件是英超取消降班制。英超某前列球隊的高層認為：「每支球隊都為自己的利益打算，但是對於那些受降級威脅的球隊來說，犧牲主場優勢是沒有商量餘地。」

白禮頓的法國籍前鋒安東尼洛卡特。被外借至英冠球會富咸，他說：「德甲不久便重啟，我覺得有點荒謬。這並非最好決定，對社會及球員都有點危險。我認為十分多的球員支持我的觀點。我甚至對出外購物也會害怕感染，而且擔心累及家人中招。」他補充，比甲、荷甲和法甲的腰斬是正確做法，並呼籲所有球員都有發聲的權利，「沒有球員的意見是荒謬的」。

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