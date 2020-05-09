【韓職】蔚山4球炒尚州顯爭冠實力　李青龍回流首戰被搶風頭 (20:04)

蔚山現代上季在最後一輪聯賽，只需打和亦足以封王，卻意外地主場1：4大敗予浦項制鐵，被全北汽車追至同分兼以得失差後上搶冠。蔚山今季羅致兩大韓國隊國腳李青龍及趙賢祐等好手加盟，曾效力英超球隊保頓及水晶宮的李青龍，更是時隔11年重返韓職，今午他在新季首仗正選踢足全場。軍方球隊尚州尚武有上季效力全北的文善敏等今年需服兵役的球員壓陣，但被蔚山前鋒祖利亞尼加奧搶盡風頭，這名33歲巴西籍射手於開賽僅8分鐘在入楔禁區先開紀錄，他在完半場前主射12碼中鵠，個人梅開二度。換邊後祖利亞尼加奧再助攻李尙憲，加上蔚山另一韓籍新兵尹比加林「埋齋」，終大勝4：0。

其餘兩仗，失去門神趙賢祐的FC大邱，作客0：0悶和仁川聯。FC城南憑新加盟的前韓國國腳梁東炫梅開二度，作客2：0擊敗FC光州。至於昨晚揭幕戰，全北汽車主場1：0險勝水原藍翼，韓職官方YouTube和Twitter全球免費直播，在Twitter更有高達約335萬人收看賽事。至於明午3時30分FC江原 對 FC首爾一戰，本港有無綫財經資訊台（85台）直播。

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