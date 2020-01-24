【西甲】馬體會左閘洛迪初步確診　9人有抗體　巴塞評估球員狀態僅45% (18:18)

西班牙傳媒昨晚報道，西甲及西乙分別有3人及2人初步確診新冠病毒肺炎，今日隨即指出，馬體會左閘洛迪及皇家蘇斯達門將阿歷斯列美路是其中兩人，但未有病徵。洛迪據報早在3月感不適，之後一直隔離，亦不會出席今日的球隊操練，未來數日將再接受病毒測試。然而，馬體會的測試中，另有9名球員有病毒抗體，未知是否出現集體感染，而相關球員仍可能在今日復操。

榜首巴塞隆拿及落後兩分的皇家馬德里則據報無人中招，前者昨日已開操，有報道披露教練團的首日操練評估，球員現階段只得四成半比賽狀態，但在預計復賽的6月20日前，有足夠時間提升體能。皇馬後日復操，並不受馬德里政府維持隔離令影響。惟塞爾維亞隊前鋒盧卡祖域據報家中訓練時受傷，有傳右腳骨裂，需最少養傷1個月。

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