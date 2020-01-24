【英超】FIFA臨時修例　換人名額增至5人　英超多隊不強迫球員復賽 (19:22)

FIFA聲明指出，IFAB已通過臨時修訂足球球例第3條，容許球隊在比賽換人名額由3個增至5個，但為免延長比賽時間，維持過去比賽般3次內完成所有換人，聯同暫停使用VAR，有關修例用於2019/20年及2020/21年球季所有比賽，直至明年的歐洲國家盃為止。據報英超不會跟隨，反而在閉門復賽時維持使用VAR。

不過，《鏡報》報道，有英超球會高層預計，每支英超隊或有2至3名球員不願冒險復操或比賽，這樣推算或共有50名英超球員拒絕參賽。曼城前鋒阿古路早前表示，英超大部分有家室的球員都擔憂復賽，擔心因此染疫而傳染給家人。英國政府明日公布最新防疫安排，英超賽會將於下周一召開會議，商量恢復操練及保障球員健康等議題；各隊可能要求球員簽署免責聲明。英甲及英乙將於下周投票表決今季安排，預料將會即時腰斬。

曼聯預定本月18日重回卡靈頓訓練基地復操，不過ESPN報道，領隊蘇斯克查提到，若有球員認為此時復操不安全，他會尊重球員意願，不會強迫他們在疫情結束前比賽：「我還沒跟任何一個球員討論過這問題，但我們不可對球員施加任何壓力。我們要了解每個球員心理上是否已準備好比賽，不能強迫任何人上陣，但球員現時未有表現出太大擔憂。」錫菲聯領隊基斯韋達也指，疫情下不會強迫球員上陣。

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