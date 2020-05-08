【韓職】韓職疫境開鑼　全北汽車1：0挫水原藍翼響頭炮 (20:57)

賽會今仗以廣告帆布遮蓋空無一人的看台，在後備席的球員、工作人員及球證均戴上口罩，但未有刻意保持社交距離。由於賽會在網上免費直播這場開幕戰，加上增設英語旁述，吸引超過1.5萬人觀看。季前有射手列卡度盧比斯離隊的全北，有新兵趙圭成在聯賽上演地標，老將李同國及1月加盟的日籍射手邦本宜裕則先任後備。作客的水原有廉基勳及澳洲籍外援阿當泰加特正選攻堅。

由於兩軍自今年3月後未有出戰正式賽事，球員需時適應比賽節奏，上半場未有太多攻勢。兩軍球員亦不時埋身肉搏，未有因疫情有所避忌。上半場主導賽事的全北與水原互交白卷，換邊後更換入李同國加強攻力。客軍在75分鐘有澳洲籍中場安東尼斯領紅被逐，多打一人的全北隨即加強攻勢，並由李同國在84分鐘接應角球頭槌破網，以1：0小勝對手，打響頭炮。

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