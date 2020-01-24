【意甲】費倫森多AC共至少7將確診　復賽醫療指引未通過　意甲重開悲觀　 (17:21)

繼拖連奴在周三宣布1名球員檢測陽性後，費倫天拿亦有3將中招，森多利亞則再新增4名檢測陽性的球員，其中1人為「復陽」個案，現時正隔離並等待進一步檢測。《米蘭體育報》同時指，AC米蘭亦有3人在檢測中呈陽性，但未有披露身分，球會亦未有證實消息。

與此同時，意大利足總據報將再次向當局提交復賽的醫療指引，為聯賽重燃戰火作準備。在當局為指引「開綠燈」前，所有球隊均不准集訓。然而，將會在未來數天，審視這份指引的體育部長史巴達科拉稱，所有球隊最快可在本月18日恢復團體操練：「我已與足總及相關團體開會，並研究是否允許復操。不過足總提交的指引仍需經衛生部門同意，並視乎未來10日疫情的發展。若可行的話，球隊在本月18日有望恢復集訓。」

而昨天宣布腰斬的意丙，落實聯賽頭3名球隊升上下季意乙，並取消降班制。賽會同時據報有意讓第4位的卡比升班，但引起第5的巴里不滿。身兼拿玻里班主的球隊主席迪羅倫迪斯稱不能接受賽會安排，並會尋求法律意見，考慮控告賽會。

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