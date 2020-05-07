【復賽】 德甲重開即演魯爾區打吡　多蒙特下周六鬥史浩克(附賽程) (21:05)

經德國總理默克爾開綠燈後，德國聯賽會今日落實，德甲於下周六（16日）閉門復賽。首天上演多場賽事，包括多蒙特與史洛克04合演魯爾區打吡。疫情之下重開，各隊職球員必須遵守賽前隔離一周，以及定期接受新冠帶毒檢測等規例，以策安全。
默克爾昨日宣布，德甲及德乙可以在5月下半個月閉門重開，德國聯賽會今日隨即開會商議細節，會後公布於5月16日復賽。當日上演多場賽事，聯賽二哥多蒙特將鬥史浩克04，合演魯爾區打吡。同日尚有RB萊比錫對弗賴堡、賀芬咸對哈化柏林、杜塞爾多夫對柏達邦、奧格斯堡對禾夫斯堡，及法蘭克福對慕遜加柏；榜首的拜仁慕尼黑翌日登場作客柏林聯。
各隊為了在下周六重燃戰火，約在一個月前已復操，各隊職球員為減少染疫機會，在接着的一星期須與親友分開，很可能在所屬球會的訓練營或酒店隔離，其間會有更多的定期病毒測試。德足總屬意於6月尾完結球季，大概日子料是6月27或28日，主因是涉及贊助商和電視轉播的合作問題。
及至下周六復賽，每場比賽只准最多322人進場，包括傳媒、禁藥人員、場監、保安等。德甲日前在1700多個測試中，有11個結果呈陽性。
復賽首周賽程
日期 對賽
5月16日 多蒙特vs.史浩克04
RB萊比錫vs.弗賴堡
賀芬咸vs.哈化柏林
杜塞爾多夫vs. 柏達邦
奧格斯堡vs.禾夫斯堡
法蘭克福vs.慕遜加柏
5月17日 科隆vs.緬恩斯
柏林聯vs.拜仁慕尼黑
5月18日 雲達不來梅vs.利華古遜
其他報道：【意甲】戴巴拿確診6周後康復 告別隔離日子享受陽光