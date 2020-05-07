體育

【復賽】 德甲重開即演魯爾區打吡　多蒙特下周六鬥史浩克(附賽程) (21:05)

經德國總理默克爾開綠燈後，德國聯賽會今日落實，德甲於下周六（16日）閉門復賽。首天上演多場賽事，包括多蒙特與史洛克04合演魯爾區打吡。疫情之下重開，各隊職球員必須遵守賽前隔離一周，以及定期接受新冠帶毒檢測等規例，以策安全。

默克爾昨日宣布，德甲及德乙可以在5月下半個月閉門重開，德國聯賽會今日隨即開會商議細節，會後公布於5月16日復賽。當日上演多場賽事，聯賽二哥多蒙特將鬥史浩克04，合演魯爾區打吡。同日尚有RB萊比錫對弗賴堡、賀芬咸對哈化柏林、杜塞爾多夫對柏達邦、奧格斯堡對禾夫斯堡，及法蘭克福對慕遜加柏；榜首的拜仁慕尼黑翌日登場作客柏林聯。

各隊為了在下周六重燃戰火，約在一個月前已復操，各隊職球員為減少染疫機會，在接着的一星期須與親友分開，很可能在所屬球會的訓練營或酒店隔離，其間會有更多的定期病毒測試。德足總屬意於6月尾完結球季，大概日子料是6月27或28日，主因是涉及贊助商和電視轉播的合作問題。

及至下周六復賽，每場比賽只准最多322人進場，包括傳媒、禁藥人員、場監、保安等。德甲日前在1700多個測試中，有11個結果呈陽性。

復賽首周賽程

日期    　對賽

5月16日  多蒙特vs.史浩克04

         RB萊比錫vs.弗賴堡

         賀芬咸vs.哈化柏林

         杜塞爾多夫vs. 柏達邦

         奧格斯堡vs.禾夫斯堡

         法蘭克福vs.慕遜加柏

5月17日  科隆vs.緬恩斯

         柏林聯vs.拜仁慕尼黑

5月18日  雲達不來梅vs.利華古遜

其他報道：【意甲】戴巴拿確診6周後康復　告別隔離日子享受陽光

其他報道：【英超】人權組織憂球員被迫復賽　英超或禁按摩恐添受傷風險

相關字詞﹕體育 德甲 默克爾 新冠病毒 復賽 總理 閉門 多蒙特 史浩克04 拜仁慕尼黑 魯爾區打吡

上 / 下一篇新聞