【復賽】 德甲重開即演魯爾區打吡　多蒙特下周六鬥史浩克(附賽程) (21:05)

默克爾昨日宣布，德甲及德乙可以在5月下半個月閉門重開，德國聯賽會今日隨即開會商議細節，會後公布於5月16日復賽。當日上演多場賽事，聯賽二哥多蒙特將鬥史浩克04，合演魯爾區打吡。同日尚有RB萊比錫對弗賴堡、賀芬咸對哈化柏林、杜塞爾多夫對柏達邦、奧格斯堡對禾夫斯堡，及法蘭克福對慕遜加柏；榜首的拜仁慕尼黑翌日登場作客柏林聯。

各隊為了在下周六重燃戰火，約在一個月前已復操，各隊職球員為減少染疫機會，在接着的一星期須與親友分開，很可能在所屬球會的訓練營或酒店隔離，其間會有更多的定期病毒測試。德足總屬意於6月尾完結球季，大概日子料是6月27或28日，主因是涉及贊助商和電視轉播的合作問題。

及至下周六復賽，每場比賽只准最多322人進場，包括傳媒、禁藥人員、場監、保安等。德甲日前在1700多個測試中，有11個結果呈陽性。

復賽首周賽程

日期 對賽

5月16日 多蒙特vs.史浩克04

RB萊比錫vs.弗賴堡

賀芬咸vs.哈化柏林

杜塞爾多夫vs. 柏達邦

奧格斯堡vs.禾夫斯堡

法蘭克福vs.慕遜加柏

5月17日 科隆vs.緬恩斯

柏林聯vs.拜仁慕尼黑

5月18日 雲達不來梅vs.利華古遜

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