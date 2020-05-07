【新冠肺炎】前港將杏花邨攀石場明日重開　停業42天嘆慘過山竹襲港 (18:30)

Just Climb創辦人兼前港將何善揮早前為安全起見，雖未受港府的健身中心停業令限制，但自行跟隨停開42天，準備明日隨指引復業。他憶述2017年山竹襲港，位處杏花新城的攀石中心因水浸關門，但仍未及這次疫情打擊般損失慘重。港府早前的防疫抗疫基金，將健身中心納入補助範圍，但攀石中心不在列，何善揮表示會嘗試申請，亦望當局考慮將同類場所列入受惠對象。

為準備明日重開，他安排專家到場噴灑菌魔力百里香消毒劑，並採取一系列防疫措施。而場地過去亦有讓港將訓練，何善揮稱本港攀石場停開逾月，對港隊訓練有一定影響，相信重開是對大家的一項喜訊。

另外，香港仔運動場去年6月起封場安裝新上蓋，加上疫情關係，近日才開放跑道給公眾緩步跑，入場上限為145人。冠忠南區主席陳文俊在社交網表示，南區已入信足總，申請最快8月中重開的今季港超復賽，主場賽事重返香港仔運動場。

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