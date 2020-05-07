【意甲】戴巴拿確診6周後康復　告別隔離日子享受陽光 (16:54)

戴巴拿於3月21日與女友奧莉安娜確診，其後測試呈陰性，但上月底「復陽」，病情輾轉反覆下，已在家隔離逾6周。他日前受訪時感到沮喪和掛念足球，卻在意大利時間周三證實，因連續兩次測試呈陰性，毋須再隔離。

祖雲達斯發表聲明指出：「戴巴拿做了兩次冠狀病毒測試，結果呈陰性。因此，他已經康復，不用家居隔離。」戴巴拿則在社交網站發文道：「過去幾周很多人都在談論……但我終於可以確定已經痊癒。」意甲今日（7日）在當地時間下午與政府開會，再次討論復賽的可行性，惟拖連奴在復操前為職球員檢測病毒，一名球員結果呈陽性。

此外，據報歐洲足協（UEFA）已預計歐聯可在8月8日復賽，而首場16強次回合比賽，將是祖雲達斯對首回合主場以1：0勝出的里昂；據報UEFA屬意所有歐洲聯賽需在7月尾結束。

另外，35歲的祖雲達斯名宿前鋒馬特尼掛靴。他出身於AC米蘭，曾兩度效力這球會，卻在卡利亞里打出名堂，其後為祖雲上陣92次入31球。退役前是薩斯索羅球員的他，曾在2011至15年為意大利隊出賽7次入1球。

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