【德甲】默克爾准復賽　德甲最快下周五閉門再戰 (22:32)

總理默克爾與多名州長開會，商討放寬當地社交限制，包括體育賽事復賽，之後公布德甲及德乙於5月下半個月復賽。德新社引述政府消息指，當局本想堅持各隊兩周隔離期，但最終妥協。《圖片報》稱5月15日復賽的機會最大，但不來梅及萊茵蘭—普法爾茨州的政府反對。報道指兩地早前的限聚令較嚴，只容許全體集訓7日，對雲達不來梅、緬恩斯等隊護級前景十分不利，因此提出押後一周至5月22日重啟。《踢球者》指最終復賽日期需由德國職業足球聯會決定。

德國球圈在日前的病毒測試有10人確診，據報除了科隆3人，亦有兩人來自慕遜加柏，其中一人為球員，其餘來自德乙。對於早前有片段指，哈化柏林翼鋒沙洛文卡勞與多人擊掌，違反社交距離限制，拜仁慕尼黑門將紐亞在報章撰文，促請德甲球員自重：「全歐洲甚至全世界都在看，我們有相當大責任。我們或許只想好好踢波，但作為他人的榜樣，在這段時間要做的不止於此。」

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