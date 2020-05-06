【新冠肺炎】體院周五解封　所有全職港將可返回宿舍 (15:26)

香港體育學院今日宣布，因應新冠病毒疫情緩和，周五（8日）取消長達6星期的「封關」措施，非奧運及殘奧項目的全職港將，可返回宿舍入住，周一至周五禁止外出的規例亦取消，但港將在訓練以外時間外出，需守限聚令等防疫措施。
位處火炭的體院總部，自3月25日起實施特別集訓安排，以保港將及職員健康。其間只有奧運及殘奧項目全職港將，能夠入住體院宿舍及訓練，惟入住後不能進出，直至早前因應疫情緩和，容許他們在周六及周日短暫外出，措施原定實施至明日。體院今日發出新聞稿，表示因疫情漸趨緩和，連續17天沒有新增本地確診個案，在平衡防疫及訓練需要後，決定讓其他全職運動員重返體院訓練及入住。而運動員可於非訓練時間外出，但需做足個人防疫措施，及遵守限聚令等政府防疫指引。
體院補充，會注視疫情發展再作安排。體院早前有空手道港隊運動員及教練共5人確診，除最早確診的男將李振豪外，曾綺婷及周家謙等成員已出院。
相關報道：【新冠肺炎】體院延長「封關」至5月7日 全職港將通過檢測可入住
相關字詞﹕編輯推介 體育 香港體育學院 新型冠狀病毒肺炎 疫情 火炭 宿舍 封關 防疫 措施 解封 抗疫新階段 空手道 李振豪 周家謙 曾綺婷 港隊 香港運動員 港將 奧運 殘奧