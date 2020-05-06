【新冠肺炎】體院周五解封　所有全職港將可返回宿舍 (15:26)

位處火炭的體院總部，自3月25日起實施特別集訓安排，以保港將及職員健康。其間只有奧運及殘奧項目全職港將，能夠入住體院宿舍及訓練，惟入住後不能進出，直至早前因應疫情緩和，容許他們在周六及周日短暫外出，措施原定實施至明日。體院今日發出新聞稿，表示因疫情漸趨緩和，連續17天沒有新增本地確診個案，在平衡防疫及訓練需要後，決定讓其他全職運動員重返體院訓練及入住。而運動員可於非訓練時間外出，但需做足個人防疫措施，及遵守限聚令等政府防疫指引。

體院補充，會注視疫情發展再作安排。體院早前有空手道港隊運動員及教練共5人確診，除最早確診的男將李振豪外，曾綺婷及周家謙等成員已出院。

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