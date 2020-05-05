【奇案】菲臘斯妻涉企圖謀殺獲釋　前史浩克青訓「復活」揭妻呃保險 (20:34)

46歲的前英格蘭國腳菲臘斯，曾效力新特蘭及修咸頓等多支英超球會，於1999/00年球季榮膺歐洲金靴獎及英超神射手，直至2014年掛靴。近年鮮有新聞的他，近日其妻子於當地被指用刀刺傷一名20歲男子，被警方以涉嫌企圖謀殺拘捕，引起外界熱議，不過兩日後獲無條件釋放，她受訪時表示︰「是的，我被拘捕了，但已獲釋，我只是目擊證人，但基於法律原因，我不能說太多。」

此外，33歲的前史浩克04青訓後衛甘巴退役多年後，4年前據報於家鄉剛果民主共和國因車禍離世，惟德國《圖片報》證實他仍然在世，報道指他4年前回家鄉與朋友旅遊時突被拋棄，身上財物被偷走，料是因為其前妻欲騙取6位數字保險金，與其友人串謀捏造甘巴車禍離世的消息。目前甘巴本人已返德國生活，正控告前妻偽造文書。

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