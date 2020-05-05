【新冠肺炎】泳總促重開泳池予團體訓練　健身中心周五有條件復業 (19:17)

本港新冠病毒疫情放緩，政府逐步放寬防疫措施，包括明天（6日）起陸續重開康文署場所及設施，限聚令人數亦將在本周五放寬至8人。不過，室內外游泳池將繼續關閉，泳總今午發新聞稿，表示疫情嚴重打擊泳界，包括運動員的身心健康，及泳會、教練的生計。泳總表示早前去信民政事務局，又向約2900名運動員及家長進行問卷調查，約六成運動員因停止訓練引致負面的心理及生理影響，逾九成人冀盡快復操。

泳總指本港泳池有氯氣或臭氧消毒，又引用美國疾病管制與預防中心資料，指未有證據顯示新冠病毒會透過泳池傳播，建議重開泳池予團體租用，並採取一系列防疫措施，包括增加泳池消毒次數、減少泳線人數上限、只准單向游泳、更衣室不准洗澡等。此外，泳總認為政府早前公布的一筆過補貼金額微薄，過千名獲泳總承認資歷但未註冊的教練亦無法受惠，冀政府增加津貼金額及方式。

而對健身中心等場所實施的「關門令」本周四屆滿，政府今午宣布健身中心周五可恢復營業，但器材之間需分隔1.5米，並為客人量體溫、提供酒精搓手液，而客人進入場所時需戴口罩。

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