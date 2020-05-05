【意甲】戴巴拿確診6周改練瑜伽　渴望重拾球靴奔走入球 (22:35)

保羅戴巴拿與女友奧莉安娜在3月確診，其後測試陰性，之後又復陽，兩人現在已無病徵，但仍需隔離。戴巴拿說：「老實說，我多麼懷念比賽和訓練。我需要練習、見隊友和朋友。能至少觸碰一下足球也好，因為獨個兒在家練習是不一樣的。」他又坦言隔離期間不像放假：「實在太久沒有練習了，不知道何時才能回歸。」在這悠長「假期」中，他感到必須嘗試新事物，「我找到了瑜伽。我知道它對我有很大的幫助」。

他的祖雲達斯隊友基斯坦奴朗拿度（C朗），今晨已與家人乘私人飛機返回都靈，待隔離14天確定無染疫後，便可在5月18日復操，為最快於6月中復賽的意甲做好準備。此外，已通過病毒測試的中場艾朗藍斯、古達度、貝拿迪斯治、後衛美列迪美羅及門將賓索基利奧，今日可在遵守社交距離規則下獨自練習。

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