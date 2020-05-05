【港超】傑志指5名高薪球員拒減薪　下季重用土炮爭標 (18:14)

傑志聲明表示，受疫情影響，球隊已逾一個月沒操練及比賽，部分外援球員已獲准休假返回家鄉，考慮到港超最快8月中才復賽，以及本港疫情仍存風險，球隊預計7月初才有機會復操，職球員在4至6月都不用參與任何訓練及比賽。

傑志表示，按國際足協指引開始跟各職球員集體磋商，探討沒訓練及比賽時應支付多少比例薪金，直至操練全面恢復。當中提及，球會過去一個月與7名職球員代表討論方案，經修訂方案，最終得出月薪較高球員獲發約80%至90%薪金，直至全面恢復操練為止，現已跟逾75%職球員達共識，惟指「當中5名薪金屬很高水平的球員仍不接受方案」，其中2人將於今季約滿，並曾向球會要求加薪一倍，其餘3人亦將於2020/21季尾約滿。傑志補充，過去數周先後向5人提出兩個方案，期望展開討論，但他們續不接受方案，會方正繼續等待其具體建議。

球圈近月已傳出，傑志兩名主力費蘭度及林恩許，將於今季約滿後離隊，分別改投東方龍獅及富力R&F，一切仍未落實，亦未知二人是否跟聲明所指拒絕方案的球員有關。

傑志亦確認，新一季將重用更多本地球員，配合高質素外援爭奪各項錦標。至於耗資約2000萬元興建的「傑志—中文大學運動醫學診所」將於明年初開幕。

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