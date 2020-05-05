【新冠肺炎】德甲德乙首輪病毒檢測10人中招　下周四復賽蒙陰霾 (19:05)

德國政府將於明日開會討論大型體育賽事安排，據報德甲及德乙有望在15或23日重開。賽會近日亦安排所有球隊職球員進行病毒檢測，結果共有10人呈陽性，目前正被隔離。賽會亦表明，只有連續兩輪檢測皆呈陰性的球員，才可參與訓練及比賽，而第二輪檢測將在未來一周內進行。

此外，哈化柏林昨在首輪檢測期間，於社交網做網上直播的星將沙洛文卡勞，進入更衣室後與隊友擊拳又握手，並在沒有任何防疫裝備下一起高談闊論，違反接觸禁令，其後他又展示支票示意球員被迫減薪。而他更在隊友採集樣本時近距離拍攝，當時隊醫疑深知不妙，籲他刪掉影片，惟因他正進行直播，過程已公諸於世。

事後輿論紛紛斥責這名34歲前科特迪瓦國腳行為不負責任，賽會亦發聲明譴責，球會宣布禁止其參與操練，直至另行通知。卡勞其後亦公開致歉：「我給了大家輕視冠狀病毒的印象，我為此道歉。」

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