【孫楊停賽8年】為禁賽令上訴至瑞士聯邦法院　孫楊入奧最後一博 (14:36)

多間外國媒體今日報道，中國游泳隊星將孫楊在上月29日，已就8年禁賽令向瑞士聯邦法院上訴。中國傳媒則指，世界反禁藥組織明年實行新規例，容許運動員向國際泳聯申請減刑，雖然孫楊上訴得直機會渺茫，但仍想藉此增添爭入東京奧運的希望。
28歲的孫楊在2018年一次賽外藥檢，被指拒絕遞交藥檢樣本，其團隊更打破樣本玻璃瓶。這名奧運3金泳手於今年2月，被國際體育仲裁法庭（CAS）重判停賽8年。因CAS總部位處瑞士，須遵守當地法律，孫楊可向瑞士聯邦法院上訴，限期原本為3月底，但當地因疫情實施緊急狀態，上訴期得以延長。澳聯社今日披露，孫楊在上月底已提出上訴，瑞士聯邦法院正排期審訊，但料因疫情拖延需時處理。
孫楊自禁賽令後保持低調，但日前名字出現在中國隊奧運集訓名單，逼得中國泳協急忙澄清屬出錯，強調他仍在守禁賽令，只是集訓名單未有更新。不過，孫楊一直以東京奧運為目標，而中國傳媒亦指，因世界反禁藥組織明年修例，運動員或可向國際泳聯提出減刑，因此過去上訴得直例子雖不常見，但他仍想保住一絲希望。
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