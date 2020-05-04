【田徑：有片】花園約戰撐竿跳　新舊世界紀錄保持者並列冠軍 (23:37)

賽事昨晚11時展開，吸引約15萬人觀看直播，三大名將杜班迪斯、拉維蘭尼及應屆世界冠軍肯德歷斯（Sam Kendricks）各自在家中花園作賽，挑戰半小時內跳過最多次5米，前兩者均做出36次，肯德歷斯則做到26次。今年初打破拉維蘭尼的舊世界紀錄、成為「新鳥人」的杜班迪斯，其後提出加時3分鐘分勝負，但被拉維蘭尼婉拒。

三人勢在明年東京奧運碰頭爭逐獎牌，而今年賽事因疫情停擺至今，杜班迪斯賽後表示想念比賽的感覺，拉維蘭尼亦直言滿足：「太瘋狂了，雖然只是在我家花園，但我感覺就像完成了一個大賽。」

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