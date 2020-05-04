【英超】球員電競賽明重燃戰火　占士麥迪臣首圈鬥英軍隊友哥林威爾遜 (20:57)

首屆英超球員電競賽於上月底舉行，最終狼隊射手迪亞高祖達，在決賽擊敗利物浦後衛阿歷山大阿諾特，成為首屆「英超電競王」。時隔僅一星期多，英超隨即公布第二屆賽事將於明日起展開，20支英超隊參賽者，不乏「三獅」大小國腳，如李斯特城中場占士麥迪臣、般尼茅夫中鋒哥林威爾遜、曼城中場菲爾科頓及熱刺的賴恩施斯隆等。衛冕的狼隊改由20歲英格蘭籍小將基比斯韋特出賽，上屆亞軍利物浦則改派名宿荷西安歷基參加。

至於其餘參賽者，車路士派出18歲小將基摩亞；曼聯由25歲英格蘭隊板球代表Jofra Archer參戰。愛華頓則派出本身是「拖肥」球迷的英國職業拳手Tony Bellew參加。

首圈賽程

5月5日（二）

球迷Spencer Owen（韋斯咸）vs. 賴恩施斯隆（熱刺）

查理泰萊（般尼）vs. 待定（阿仙奴）

路蘭度艾朗斯（紐卡素）vs. Jofra Archer（曼聯）

占士麥迪臣（李斯特城）vs. 哥林威爾遜（般尼茅夫）

5月6日（三）

荷西安歷基（利物浦）vs. 基倫戴維斯（阿士東維拉）

基比斯韋特（狼隊）vs. 艾朗干洛尼（白禮頓）

Tony Bellew（愛華頓）vs. 奧巴菲美（修咸頓）

基摩亞（車路士）vs. 安達格雷（屈福特）

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