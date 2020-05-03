【英超】曼城勢被禁戰兩季歐聯　迪布尼認或離隊　阿古路欲返馬體會 (23:22)

28歲的比利時國腳迪布尼，與曼城尚有3年合約，但「藍月」或無緣未來兩季歐聯，他說：「曼城告訴我們將就違反FFP裁決，向體育仲裁法庭（CAS）上訴。會方堅稱100%沒有做錯，我只能等待，我信任這支球隊。不過，兩年太長了，若是一年，則可考慮（不離隊）。」他續稱：「雖然領隊哥迪奧拿明年約滿，但我的前程不會取決他之後的舉動。我在曼城非常快樂，效力當今其中一支最佳的球隊。」

阿根廷隊前鋒阿古路，明夏也會與曼城約滿，他說：「我仍未想到該如何去做，只知隨着每日過去，更接近合約屆滿。或者到時會有一些新工作吧！我現在只渴望為曼城贏得歐聯冠軍，這會是對我和球會的一次不可思議的成就。我不抗拒返回馬德里體育會，又或前往其他國家落班。」31歲的他於2011年由馬體會轉會曼城，協助「藍月」四奪英超冠軍。

另外，哥帥的母親上月初因感染新冠病毒肺炎離世，接近曼城的消息人士向英國《鏡報》透露：「英超復賽後，他將會督師。明顯地，他媽媽逝世，為他和家人帶來傷心時刻，但他得到很多支持和安慰，會方也希望藉足球協助英國回復正常。」

而除曼城或失兩員大將，曼聯人腳或有改動。意大利傳媒報道，繼皇家馬德里、巴黎聖日耳門及祖雲達斯後，國際米蘭加入爭奪曼聯中場保羅普巴。據報「藍黑軍」已考慮出售兩名被外借的攻擊手莫路伊卡迪及比列錫，藉此籌得9000萬鎊（約8.7億港元），以收購該名法國隊球星。祖雲達斯據報或比真歷、杜格拉斯哥斯達及貝拿迪斯治，作為購入普巴的籌碼。普巴於2016年以8900萬鎊轉會費，由祖雲達斯回巢曼聯。

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