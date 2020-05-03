【新冠肺炎】李振豪糞便樣本陰轉陽　住院48天樂觀面對 (17:26)

空手道搏擊組港將早於3月中結束比賽及集訓，從法國巴黎返回香港，李振豪在3月18日確診，其後曾綺婷、周家謙亦與兩名教練亦證實染疫。最早確診的李振豪至今住院48天，病毒檢測結果一直反覆，他今日表示：「大便樣本再一次由陰性變返陽性，已經係第二次有呢一個情况，出院時候都係未到，唯有繼續隔着窗戶享受陽光。」

儘管仍未能離開醫院，但他保持樂觀心情，又稱：「現在心情都幾好，因為我同自己講過，呢個病毒已經打敗過我身體一次，心理戰唔會輸畀他第二次，一切都只係一種磨練。」曾綺婷及兩名教練已分別出院，李振豪在社交網更新病况後，獲不少人留言送暖，祝願他早日康復。

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