【新冠肺炎】李振豪糞便樣本陰轉陽　住院48天樂觀面對 (17:26)

港隊最早確診新冠病毒肺炎的李振豪，今日在社交網站表示糞便樣本檢測，對病毒再次由陰性轉為陽性。他至今住院已有48天，但一直保持樂觀，又表示曾被病毒打敗一次，這次心理戰拒絕認輸，會視作磨練。
空手道搏擊組港將早於3月中結束比賽及集訓，從法國巴黎返回香港，李振豪在3月18日確診，其後曾綺婷、周家謙亦與兩名教練亦證實染疫。最早確診的李振豪至今住院48天，病毒檢測結果一直反覆，他今日表示：「大便樣本再一次由陰性變返陽性，已經係第二次有呢一個情况，出院時候都係未到，唯有繼續隔着窗戶享受陽光。」
儘管仍未能離開醫院，但他保持樂觀心情，又稱：「現在心情都幾好，因為我同自己講過，呢個病毒已經打敗過我身體一次，心理戰唔會輸畀他第二次，一切都只係一種磨練。」曾綺婷及兩名教練已分別出院，李振豪在社交網更新病况後，獲不少人留言送暖，祝願他早日康復。
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Day48 - 大便樣本再一次由陰性變返陽性，已經係第二次有呢一個情況，出院時候都係未到。唯有要繼續隔著窗戶享受陽光☀️ 我而家心情都幾好，好快接受左。因為我同自己講過呢個病毒已經打敗過我身體一次，我唔會心理戰再輸比佢第二次。 一切都只係一種磨練黎。 - #Covid19 #繼續平常心
Posted by 李振豪 Lee Chun Ho.B on Saturday, 2 May 2020