【英超】澳洲珀斯欲辦英超復賽　白禮頓拒移師中立場 (16:26)

英超勢會在中立場完成今季賽事，一般相信餘下賽事將在英國境內進行，惟疫情續嚴重，「加利仔」日前談及可在海外國家舉行比賽，在澳洲珀斯生活的英籍代理人加利威廉斯表示，已就英超比賽移至珀斯一事，接觸珀斯政府機構和英超球會。加利威廉斯說：「英超球會喜歡這構思，政府官員亦充滿熱誠。我們會在這個星期繼續商討。」他強調珀斯是一個安全城市，事關「政府已訂下嚴格的防疫和抗疫規例，過去10天只有4宗新確診個案。」

澳洲因新冠病毒肺炎疫情致死亡人數為93人，英國則每天有以百計新增病例，已逾2.8萬人不治。此外，英超某球會要員說：「我們季前向來有季前世界巡迴賽，現在並無分別。澳洲目前天氣理想。」據報珀斯若成功承辦英超餘下比賽，20支球隊將在澳洲西部城市住在不同酒店，或主辦的球場是The Optus Stadium、The Perth Oval等球場。

另外，白禮頓行政總裁巴伯表明，反對餘下比賽在中立場上演，理由是可能有損賽事公正。白禮頓餘下9輪比賽有5場佔主場之利，然而他亦承認作客4仗可能得益。《每日郵報》則報道，英格蘭足總盃決賽將在8月5或8日上演，此役將成為今季英格蘭球壇煞科戰，而8強賽事都會在溫布萊球場舉行。

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