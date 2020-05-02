【英超】擬選址10個中立場6.12復賽　保密地點免球迷聚集　 (20:24)

經過逾3小時的視像會議，英超賽會聲明指，20支球隊同樣希望完成餘下球季，爭取最快在6月12日重開聯賽，但一如過去數次會議，未就賽季重開或腰斬作任何決定。賽會又指，將按政府政策決定何時復操及復賽。

不過，據報今次會議進展，其中一個共識是為免球迷過分聚集，使用中立場閉門復賽為較可行方案。BBC及《太陽報》等報道，賽會屆時會有8至10個球場被徵用為中立場，選址原則為盡量遠離社區，《太陽報》指，選址包括阿仙奴的酋長球場、曼城的阿提哈德球場、韋斯咸的倫敦奧林匹克球場，而曼聯、李斯特城、修咸頓、白禮頓及阿士東維拉的主場都在考慮之列。而利物浦的晏菲路球場，以及車路士的史丹福橋球場，因位於市中心附近而不在名單中，意味利物浦提早封王的一戰，勢未能在晏菲路誕生。

不過基於公平原則，賽程不會安排相關球隊到各自的主場出戰。《泰晤士報》報道，由於憂慮球迷或會到球場外聚集，英政府建議將選址保密，不能公開給公眾知道。英國的限聚令將於下周四（7日）屆滿，20間英超隊會在下周五再開會討論。

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