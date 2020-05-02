【西甲】捷比亞去夏轉會涉違賭博條例　遭英足總起訴　 (19:13)

英格蘭足總發聲明表示，捷比亞涉嫌在去年7月，違返兩條賭博條例，因而被控行為不檢，須於本月18日前回應有關指控。29歲的捷比亞隨即否認：「作為職業球員，我從沒有參與任何與足球有關的博彩，亦沒有透過其他人落注而獲利。我自願及繼續配合足總調查。」

捷比亞曾以英格蘭隊正選身分，出戰2018年俄羅斯世界盃，協助「三獅軍團」打入4強。他去夏由英超球隊熱刺轉投馬體會，轉會費2000萬鎊（約1.94億港元）。英國《鏡報》報道，英足總今次指控及調查，或跟這宗轉會有關。

英格蘭隊前國腳前鋒史杜列治，曾被指在2018年指示兄長下注自己將由利物浦轉投西維爾，雖最終未有成事，但他仍被英足總以違反賭博條例起訴，在今年3月被罰停賽4個月至今年6月17日，他亦隨即跟效力的土超球隊特拉布宗解約。

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