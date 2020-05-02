【港超】飛馬棄戰隊長投南區　佐佐木周伙同鄉川瀨迎復賽 (15:37)

南區本周初宣布4名外援查維斯、文迪斯、迪亞高及狄卡奧提早解約，加上小將伍啟睿離隊專注學業，球會在今午宣布新外援來投。佐佐木周自兩年前來港落班，先後在標準流浪及香港飛馬取得超過10個入球。今季他升任為香港飛馬隊長，隨着飛馬決定棄戰復賽，並跟部分球員解約，佐佐木周隨即找到新東家，得以繼續留港。

今次加盟南區，佐佐木周跟日籍後衛川瀨浩太重逢，二人雖未曾同隊，但同期先後到澳洲及菲律賓聯賽發展，今次首次做隊友。佐佐木周亦繼內田智也及川瀨浩太後，成為南區史上第3名日籍球員；29歲的他稱希望以經驗輔助年青球員成長。據悉南區的澳洲籍中鋒查維斯獲友會垂青，料續戰港超。

另邊廂，佳聯元朗亦棄戰9月展開的復賽，陣中的中華台北隊中堅王睿表示，因現時沒有合約，將於本月中回到台灣。他透露，有心留港發展，現時未跟其他港超隊接洽，亦不排除先在台灣企業甲級足球聯賽球隊跟操，以保持狀態。

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