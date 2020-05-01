【英超】聯賽腰斬失歐聯席位恐無緣加薪　曼聯球員擬尋求法律諮詢 (20:49)

曼聯停賽前暫排英超第5名，落後4的車路士3分。英國《郵報》報道，曼聯職球員合約列明，若球隊晉身來季歐聯，便可爭取加薪25%，報道指有曼聯球員正尋求法律諮詢，了解球季腰斬後的相關合約條文問題。據報所有曼聯球員的相關金額合計涉及約5000萬鎊（約4.85億港元）。

此外，有其他英超球隊球員，亦擔心因而未達或觸發今季上陣及表現獎金的門檻規定，造成多達50萬鎊（約485萬港元）損失。

不過，今季英超即使取消，亦未確定來季歐聯參賽資格的方法，加上曼城因違反財政公平競技條例，被禁參加兩年歐戰，若上訴失敗，英超第5名隨時取代「藍月」出戰歐聯。

另邊廂，曼聯名宿菲臘尼維利，將於明夏卸任英格蘭女足隊主帥一職。他近日受訪談及家庭往事，提到當年轉投愛華頓後，即使輸贏都非常討厭面對有兄長加利尼維利在陣的曼聯，「當年我們對壘時，父親想曼聯贏，母親只希望我們兄弟不要受傷，雙胞胎姐姐則支持愛華頓，所以每次交鋒都會令整個家庭分裂。而且曼聯贏愛華頓時，拖肥球迷會罵我是曼聯球迷。愛華頓勝出時，父親就不會跟我說話。」他又透露首次倒戈「紅魔」時，賽前在球員通道「加利仔」對他如陌路人，僅在電視台鏡頭前作狀跟他寒暄。