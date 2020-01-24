【英超】阿古路指大部分球員怕復賽　憂親人冒染疫風險　魯迪格：沒有危險才能比賽 (19:54)

英國近期新增確診個案以千計，連同昨日4076人「中招」，765人死亡，分別令染疫總數增至逾1.6萬人，逾2.6萬人不治。縱使如此，以首相約翰遜為首的英國政府，仍冀望重開的足球比賽，能協助國家走出困局。然而，阿古路在接受西班牙傳媒訪問時，或道出英超球員懼怕復賽的真相。

這阿根廷籍球星說：「大部分球員害怕復賽，這是由於他們有家人、子女和嬰兒。我認為當回歸比賽時，我們會非常緊張，要非常小心，當有人感到不適時，你定會想『發生什麼事？』這真的令我恐懼。」他又鄭重指出，「社會存在染疫者，他們無病徵，可以傳染你，你卻對一切一無所知」。事實上，他也質疑今季歐戰重開的可能，「15日前，我們被告知5月4日可以復操，現在卻有一個新的會議。歐聯在8月復戰是困難的」。

車路士守將魯迪格認同球員懼怕復賽的說法：「這存在危險。我們忽略世上有人正在某處離世。我不知道我的良心能否接受。若一切正常，而負責一方又處理得宜，沒有危險，那麼我們就可以開始比賽了。否則若有風險的話，便會有更多的人感染，那麼就不應該復賽。」

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