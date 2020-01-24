【法甲】PSG落實封王　里昂為歐戰促踢附加賽 (18:56)

法國總理菲利普及政府早前決定禁止舉行大型體育活動至9月，LFP今晨宣布今季正式結束，PSG以27戰68分，踢少一場以12分領先次席馬賽封王，並跟對方攜手出戰下季歐聯分組賽。不過，停賽前仍征戰歐聯16強、暫列聯賽第7的里昂則無緣歐洲賽。榜尾兩隊艾米恩斯及圖盧茲將直接降班，由法乙首兩名的羅連安特及朗斯升班補上。法甲尾三的尼姆，在沒有升班附加賽下護級成功。不過，賽季提前結束仍需經日內舉行的董事會通過，才正式生效。

里昂僅以一分之差落後第5蘭斯及第6尼斯，因而繼1996/97球季後錯過歐洲賽。這老牌球會隨即發聲明，一方面恭喜PSG及羅連安特分途在法甲及法乙奪冠，提及盼法甲女子聯賽一視同仁，讓暫列榜首的里昂女足獲相同待遇，同時炮轟賽會有違公正，保留法律上訴及要求陪償的權利，「法甲賽會以現時成績訂下來季歐洲賽資格，是不公正的決定，同時影響球隊損失或高達過千萬歐元。」里昂提議舉行為期3周的附加賽，以爭逐歐洲賽資格，認為此舉符合體育賽事的公平性。至於降班兩隊艾米恩斯及圖盧茲同樣非常不滿賽會決定，也稱將向賽會訴訟。

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