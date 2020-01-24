【港足】傳跟徐宏傑互換東家 梁諾恆勢投中甲梅州客家：25歲是合適時候迎新挑戰 (16:02)

據悉，富力R&F最近與梅州客家達成協議，很大機會互換兩名大港腳。梁諾恆今早向本報透露，於周日已到深圳入住酒店，開始隔離14天，並確認預計本月12日向梅州客家報到，只要通過體測便會簽約。雖然現時隔離中，但「細佬」未有怠慢，已計劃每天做兩節訓練，以保持狀態。

梁諾恆兩年前曾到中超大連一方（現稱大連人）試腳，但最終未能成事，據悉近年他亦獲兩支中甲球隊南通支雲及長春亞泰垂青，但未獲富力放人，而今次接洽梅州客家，轉會醞釀一年至年半，直至過去一周雙方終達成協議。

梁諾恆過去兩季效力以廣州為主場的港超球隊富力R&F，他稱對適應同在廣東省的梅州環境不成問題，又認為港超跟中甲水平「不會差極遠」，「最大分別是比賽節奏，而且之前看到法圖斯、羅素和傑仔的適應速度都很快。我希望盡快融入球隊，發揮自己應有能力，爭取正選位置及更多出場機會。」

梁諾恆近年開始代表港足上陣，包括出戰去年底的東亞盃決賽周。他指現時25歲，是一個合適時候作出改變：「數年前我也有類似機會，但當時自覺心理狀態和技術層面都未準備好挑戰，但經過這兩年在富力磨練，對今次到中國聯賽發展有更大信心。」

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