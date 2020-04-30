【港超】傳亞協盃8月重啟兼精簡賽制　大埔或迎雙線作賽礙小將赴韓試訓 (19:24)

亞協盃原定2月舉行外圍賽及附加賽，但受新冠肺炎疫情影響連番延期及停擺，暫復賽無期。若按照亞協秘書長約翰的建議，傑志在亞協附加賽或會由兩回合改為一場分勝負，而大埔在分組賽I組或只需踢3場來決定出線資格。

大埔主教練馮凱文表示，在球隊確定參與今季港超復賽後，可寓賽於操備戰亞協盃。雖早前兩名外援勞高及雲美亞斯已提早解約離隊，但馮sir指球隊人腳仍充足，會視乎球會預算，在個別位置羅致華人球員，至於兩名韓援金承龍及金玟基已返回韓國，會否代表大埔參加復賽及亞洲賽，馮凱文指需跟對方經理人再傾談。

此外，馮凱文透露，原定6月安排孫銘謙等4名小將，安排到韓國K3球隊試訓，但如今球會確認參加最快8月中舉行的復賽，他稱會衡量球會利益，以及視乎韓國疫情再作安排，「我已跟有關球隊保持聯繫，即使今年內未能成行，也只會延後，遲早會安排孫銘他們到韓國試腳。」

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