【法甲】隊報：PSG封王　里爾不甘踢歐霸　馬克龍促英德意聯賽休季 (21:17)

法甲前日被政府勒令結束今季，各持分者今日開會定出後續安排。由於歐洲足協早前明言，球季腰斬的話，聯賽需按「體育表現」，提交下季歐聯及歐霸球隊名單。《隊報》指足總及賽會最終採納場均積分的計法，最終排名與腰斬前的積分榜相若，PSG將獲頒聯賽冠軍，並下季與亞軍馬賽參加歐聯分組賽，第3的雷恩則獲得外圍賽資格。里爾只能與蘭斯及尼斯出戰歐霸。早前亦有報道指今季續執行升降班，圖盧茲及艾米恩斯將降落下季法乙。

然而，相關計算方法，對已和榜首PSG次循環交手的球隊，例如里昂、里爾及摩納哥造成不公，因此里昂會長歐拿斯早前向賽會、足總及政府提交附加賽方案。里爾更稱「用科學方法模擬最後10輪賽果」，得出球隊能反壓雷恩奪季軍，參戰來季歐聯外圍賽，而非歐霸分組賽的結論。

另一方面，《巴黎人報》報道馬克龍及法國體育部長Roxana Maracineanu，已聯絡英、德、意三國的體育部門及組織，今日則會與西班牙方面對談。法國政府希望各地聯賽跟隨腰斬的理由，是希望展示出歐洲各國團結及統一，亦避免造成不公，但當局隨即否認報道內容。外界亦認為德甲、西甲等都已有復操藍圖，不會理會法甲的情况。

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