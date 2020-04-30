【意甲】意甲倘腰斬30萬人勢失業　足總會長：等同宣判我國足壇死亡 (16:45)

法國總理菲利普周二宣布在9月前不得舉辦體育賽事，令一直停擺的法甲難逃腰斬命運。意大利近日疫情稍為緩和，令當地民眾憧憬意甲重開。然而史巴達科拉早前稱復賽之路愈來愈窄，更認為賽會應開始準備下季。不過，足總會長加雲拿昨與意乙球會舉行視像會議時，重申支持意甲重開的立場：「只要我仍在位，仍會爭取讓聯賽重開。除非政府干預，足總才會宣布暫停，但我作為會長是不同意腰斬，將今季賽事取消等同宣判意大利足球死亡。」據當地傳媒估計，意甲倘腰斬勢導致近30萬人失業，其中僅足球從業員便有僅4.6萬人飯碗不保。

意甲各隊將於明日舉行會議，向賽會及官員表達對復賽的立場。意媒預測布雷西亞及拖連奴將要求將今季賽事腰斬，包括拉素及帕爾馬等則支持重開。《都靈體育報》則稱總理孔特對復賽持觀望態度，與史巴達科拉的立場南轅北轍。

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