【審計報告】審計署指需提高選拔透明度　港協：將檢討運作效率 (16:06)

審計署今日公布《第七十四號報告書》，指出港協暨奧委會於2011年12月制定的《防貪錦囊》中，列明選拔運動員參與國際運動會的最佳做法，惟至今仍未落實，建議需清晰公布選拔準則及妥善記錄選拔理據。報告又建議提高上訴機制的公正性，提及澳洲、美國等國家容許公眾就體育相關爭議，向獨立專業人士尋求獨立意見，再由獨立機構處理上訴。

港協暨奧委會設有29個委員會，但報告指其中14個在2017至2019年未曾開會，亦有61名成員未出席任何委員會會議，需檢討個別委員會的開會次數及出席率。

此外，報告指出港協的赤字由2014/15年度約3萬元，增至2018/19年度逾58萬元，民政局決定將經常資助由2019/20年度的2000萬元，大幅增加至2020/21年度的4060萬元。

港協暨奧委會其後發新聞稿，感謝審計署提供的專業建議，表示董事局將詳細研究有關問題，並在公司管治、會員事務及辦事處的運作效率等範疇，採取適當措施改進，以推行高效率的公共資源管理。

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