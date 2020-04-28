【新冠肺炎】總理拒足球賽早於8月重開　法甲法乙腰斬　 (22:44)

菲利普宣布下月11日起逐步解除當地禁令，允許部分行業重新營業，但呼籲民眾如非必要續留家工作，保持社交距離。然而菲利普指法甲不獲豁免，並排除閉門作賽的可能。加上歐洲足協（UEFA）早前要求所有聯賽在8月2日前完成，法甲最終難逃腰斬命運。

在法甲取消後，各隊的歐戰席位有待決定。其中里昂在歐聯16強次回合將作客祖雲達斯，惟UEFA擬在8月完成賽事，首回合小勝1：0的里昂，賽前備戰勢大受打擊。法國傳媒早前報道，里昂計劃申請將次回合移師至中立場舉行，冀避免前往疫情嚴重的意大利。而下季歐戰席位的分配，則有待UEFA決定，料雙方將於本周內商討安排。

而法甲榜首的巴黎聖日耳門（PSG）據報有意要求球員減薪，最高可達薪金的50%，但法國傳媒稱一眾球員拒絕讓步，其中前鋒尼馬或因而他投，這名巴西隊球星近期一直盛傳將回巢巴塞隆拿。

另外，意大利下月4日起逐步解禁，但足球員只能單獨在公園等公共設施復操，兩周後方可與隊友集訓。柏洛路質疑政策歧視足球員：「足球是團體項目，球員要一同訓練，為什麼單人項目的運動員可以更早復操？若要防疫的話，以拉素為例，我們的訓練基地有6個球場，集訓時可保持距離。」意甲多支球隊據報亦屬意不遲於6月14日重開聯賽，因此擬致函當局建議提前恢復集訓，以騰出更多時間備戰。

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