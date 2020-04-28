【港超】南區4外援離隊續戰港超復賽　球會主席：痛定思痛 (18:39)

南區表示，查維斯、狄卡奧及迪亞高已分別返回澳洲及巴西，只有文迪斯因航班問題，暫未能返回阿根廷，目前留港由球會安排住宿。至於餘下的兩名外援，包括身兼青訓總教練的巴基斯坦隊後衛列文及日籍後衞川瀨浩太，據報將留隊。而有一名新球員將於下月初公布。

原主教練鄭兆聰於3月中離隊後，球隊暫由領隊貝可泓及助教高尼路領軍。冠忠巴士與南區簽下「5年計劃」贊助將於季尾屆滿，早前已指南區下季即使續戰，亦將縮減班費。而球隊跟球員傾談續約時亦已聯同下季。

南區主席陳文俊回覆查詢時表示，球隊及新教練團班底已有腹稿，將於不日公布。對於南區有4名外援離隊的變動，他形容為「痛定思痛」：「要清楚自己的定位，若1500萬班費人腳有競爭性可爭標，就會維持，否則面對多支投資巨大的球隊，維持是沒意思，所以現在方針會有改變。」對於繼續參加今季餘下賽事，陳文俊稱，一方面希望保障球員，維持有比賽及支薪，同時有一場菁英盃決賽可爭逐，而聯賽則會視為準備來季的季前熱身賽去寓賽於操。港超停擺前，南區以10戰18分暫列第4名，落後榜首的富力R&F達4分兼多踢一場。雖然康文署下周三起陸續重開戶外運動場等設施，但陳文俊稱，鑑於預計聯賽8月底至9月才重開，球隊或待7月才復操，但一切仍有待教練團落實。

另外，傑志表示，賽馬會傑志中心暫未有重開的時間表，需跟有關當局討論及研究後再作安排，而傑志足球學院的訓練班，亦需參考教育局最新公布再決定復課時間。

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