【新冠肺炎】限聚令下下周重開室外體育設施　教練工會：憂未恢復訂場安排添亂 (16:13)

康文署轄下場所及設施現時全面關閉，但近日本港確診數字大幅回落，連續3日錄得零感染。特首林鄭月娥今日在行政會議前見記者，宣布在不違反「限聚令」的前提下，下周三起逐步重開部分戶外運動場地。香港體育教練工會籌委兼全職籃球教練劉嘉豪，表示工會歡迎政府決定，認為政府有聆聽業界意見，但強調業界仍未能全面復工：「現時局部開放戶外場地，加上需遵守限聚令，尤其團體項目的教學仍受影響。此外，康文署未恢復訂場安排，目前只能和市民一起爭場用，或會引起混亂，亦不能確保在安全環境教學。」

香港足球教練大聯盟召集人吳子維表示，雖仍有人數限制，但有助教練安排小組練習：「原本以為下月7日完限聚令後才重開，現在都是好事，至少教練可小組訓練，不用再擔心違規。」他提及，隨着天氣漸趨炎熱，但場地仍未開放更衣室等設施，會留意康文署會否提供水喉等配套，避免出現個人衛生問題。但對於足球教練何時才能全面復工，吳子維預計最快也要7月後：「我聽說學校開學後也以追回課程優先，課外活動需暫停，加上家長都需時建立信心。」

康文署轄下體育場所在1月底首次因疫情封場，上月初曾短暫重開，但其後本港爆發第二波疫情，再於上月23日陸續關閉，政府上周二宣布延長限聚令至下周四（5月7日），意味康文署場地以及健身中心、桌球室等均要繼續關閉，如今則提早於下周一重開康文署部分戶外場地。

其他報道：【傳奇落難】細哨首開腔回應入獄風波 對巴拉圭無怨恨 信事情會很快告一段落

其他報道：【網球】法網男雙冠軍疫下轉行超市員工 月賺3800元幫補家計