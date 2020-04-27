【網球】拿度對復賽非常悲觀　為很多人離世及失去工作傷心 (19:34)

網壇三大組織ATP、WTA及ITF，聯同四大滿貫賽會上周發表聯合聲明，宣布停賽至7月13日，法網亦傳出再次押後至9月27日，顯示網壇未有重啟跡象。西班牙網協昨在網上訪問去年贏得台維斯盃隊際賽的功臣，星將拿度直言對復賽不抱期望：「在我而言，我對賽事能重回正軌非常悲觀。」他解釋由於職業網賽每星期都在不同地方上演，即使閉門作賽，球員及工作人員仍需不停飛行，但目前不少國家仍有旅遊禁令，成為復賽的一大難題。雖然希望各國逐步放寬限制，但他強調全球仍面對嚴峻健康問題。

西班牙至今逾22萬人確診、逾2.3萬人死亡，雖然近日有緩和趨勢，政府稍放寬對市民的社交活動限制，但目前仍是歐洲疫情的重災區。作為國寶級運動員的拿度為社會感心痛：「我們經歷了非常艱難的6星期，疫情帶來無法彌補的損失，社會也陷於極大痛苦，很多人失去工作。看着很多人離世，亦是令人傷心的時刻。」

這名19項大滿貫得主近月為抗疫不遺餘力，不僅聯同「宿敵」費達拿等成立支援基金，助排名較低的球手度過難關，又與同鄉籃球名宿加素爾合力為紅十字會籌款，至於名下的網球學校仍有85名學生滯留，拿度因此留用70名職員在宿舍照顧他們。

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