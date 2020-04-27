【港超】大埔欠薪風波陷「羅生門」　傳元朗要求球員棄5月薪金 (16:39)

雖然大埔總監兼主教練馮凱文早前解釋，球會的內地贊助商宏大環球，受疫情影響資金周轉出現問題，因而延遲支薪。近日再傳出，贊助商季前給予球會的200萬元首期資金，由今季轉任榮譽主席的蔡尚圻保管，並不願交還令球會未能用作支薪，有球員甚至考慮向勞工處求助。

不過，蔡尚圻接受本報查詢時澄清，該筆部分款項資金已分批多次給球會用作日常開支，但餘額因會方未能完成核數，才暫未能歸還，並強調今季已再沒有參與球會日常事務，「我過去多年入主和富大埔以來，開支都是我支付，但今季我已再沒參與球會事務，不能欠薪也入我數，我保管該筆資金亦沒意思，希望還我一個公道」。他補充，今日經會方聯絡後，他口頭承諾借出7位數字的現金，給球會解燃眉之急。

大埔秘書長陳平回覆本報亦確認，球會將向蔡尚圻借資應急，並指球會財務往來等問題，屬行政處理上誤會，日後定當妥善處理，從速處理欠薪問題。他補充，現有贊助商答覆，初步意願為繼續參與今季餘下賽事。不過，據悉大埔悉數職球員的合約均於6月屆滿，多名外援如勞高及雲美亞斯均已離港及協議提前解約。金承龍及金玟基則向會方表示，願意參與下半季復賽。上季大埔奪冠後，曾傳出拖欠冠軍獎金，其後蔡尚圻稱已找清獎金。

此外，有消息指，另一地區球隊佳聯元朗，據悉近日會方已向職球員表示不會出戰8月復賽，並要求球員簽訂協議書，放棄今季餘下一個月薪酬（5月），惟有外援拒絕簽署協議書，即被告知需於5月前遷離宿舍。

足總收集10間港超球隊是否續戰下半季復賽的意願，將於本周四截止。升班馬愉園的總監潘文迪今日接受查詢時表示，「快活谷」將會繼續參與今季餘下的港超比賽，並已着手為下季組軍，球會將於周四前正式去信足總確認。愉園亦發聲明強調，目前球隊如常運作，短期內將處理好仍未發出的上月薪酬，並已向球員承諾會繼續履行既定合約及不會減薪。

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