【意甲】意大利5月4日放寬禁令　准球員單獨操練　聯賽重開仍有變數 (17:25)

意大利總理孔特今晨簽署法令，宣布5月4日起將逐步解封當地的封城措施及防疫限制，意味意甲各隊將可在同日復操。然而由於球員之間需保持社交距離，球員在5月4日至18日期間只可單獨操練，並定期作病毒檢測。
孔特今晨簽署的法令，容許部分行業在下月4日起重開，當中運動員亦獲准重投操練。不過，所有意甲球隊在5月18日前不能集訓，意味球員在此之前，只能做單獨操練。孔特強調，在操練期間球員不能對疫情掉以輕心：「我呼籲所有人謹記，保持社交距離，若大家有絲毫鬆懈只會再令局勢惡化，長遠來說受害的是我國的經濟。若你愛意大利，請保持距離。」被問及意甲何時重開時，孔特稱當局仍未決定：「我也是足球迷，當然希望可再觀看賽事。但體育部長史巴達科拉及一眾專家將審視形勢，再決定復賽日期。」
當地傳媒其後指意甲賽會屬意在6月2日重開，但史巴達科拉其後出席電視節目時稱，當局允許復操並不代表意甲肯定重開，若有球員在染疫不排除將聯賽腰斬。
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