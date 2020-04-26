【港產波子王】歐陽若曦首戰模擬賽捲多宗意外　認年青車手經驗佔優 (21:05)

卡雷拉亞洲盃電競賽有24名車手參賽，今日選址上海國際賽車場，展開兩回合賽事。第1場排在中游位置起步的歐陽若曦一度升上第6名，但首圈與中國車手鮑金龍碰撞，跌落第15名重新追趕，最終只以第13名完成。他在1小時後再戰第2回合，追至第7時自己犯錯，再次以第13名衝線。

兩場冠軍皆由19歲的上季英國F3總亞軍賀加特勝出，有港產「波子王」之稱的歐陽若曦承認，部分年青車手的模擬賽經驗較豐富，相反自己在一星期前才開始操練，亦望在兩星期後會的電競日本站有改善：「練習時間不足，要（時間）摸索、要適應，希望操多點，到時會有進步」。

其他報道：【游泳】賀頓父母指控孫楊支持者 稱4年來受盡恐嚇滋擾

其他報道：【英超：有片】不敵狼隊祖達失落英超電競王 利物浦阿諾特：我很在意