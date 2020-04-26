【英超：有片】不敵狼隊祖達失落英超電競王　利物浦阿諾特：我很在意 (16:09)

阿諾特在決賽前表明：「不感到有壓力，但為球隊而戰，很在意勝負，因為渴望成為英超最佳電競手。」他昨晚在4強加時反勝曼城翼鋒史達寧，祖達則大勝般尼中場杜韋麥尼爾晉級。由於各隊的遊戲能力值均調校至一樣，決賽雙方在首場勢均力敵，分別有韋拿杜姆及艾達馬查奧爾建功，祖達「自己」則在遊戲中最後一擊面對半空門射出界，未能絕殺，要在第2場用黃金入球決勝負。祖達最終傳出致命直線助魯爾占美尼斯破網，令現實中同樣穿狼隊球衣出戰的他，隨即高舉雙手及手制慶祝。

祖達及阿諾特在晉級過程中不乏大勝，但今場在遊戲中激戰150分鐘才以2：1分出高下。阿諾特在賽後亦大讚對手防守：「好波。他很有耐性，實在很難撕破防線，是值得獲勝的。」祖達亦說：「我可傳球到三閘線，但他總能估到我的射門時機。」今次比賽收益將撥捐英國國民保健服務（NHS）。

另外，西甲昨日亦上演電競賽，馬德里體育會前鋒艾華路莫拉達伙拍美式足球員查迪莊臣，憑祖奧菲歷斯的黃金入球，險勝基達菲的組合，明晨（27日）與維拉利爾、皇家蘇斯達及華倫西亞的代表爭標。

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