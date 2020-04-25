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【港產波子王】歐陽若曦周日出戰電競賽　爭做上海站波子王 (23:33)

闊別亞洲保時捷卡雷拉盃7年，港產「波子王」歐陽若曦再度出賽，不過疫情之下賽事移師電競界。周日（26日）下午上演的上海站，他爭取再當波子王，但笑言接受挑戰，是期望讓受隔離之苦的車迷放鬆心情。

新冠病毒疫情全球大流行，賽車界接近停擺，紛紛轉戰網上，亞洲保時捷卡雷拉盃電競賽乘時而出。賽事分4日共8回合，每站設一節練習賽、兩節排位賽及兩回合各20分鐘賽事。賽事原本只供今屆卡雷拉盃車手參戰，但賽會特邀一些著名車手參賽，包括2006及2008年冠軍歐陽若曦。這名香港車手首戰此項電競賽，表示期待新挑戰：「將比賽轉移至電競平台，令受隔離之苦的車迷可舒懷心情，當我收到賽會邀請，便立刻答應。」

首兩回合以上海國際賽車場作賽道，周日下午4時46分上演首回合正賽，歐陽若曦笑言：「有別於車手靠G-Force變化應戰，電競賽只憑視聽覺進行，我希望將此次參賽視為娛樂，但亦會全力以赴認真作賽。」

上海站後，賽事會轉到日本鈴鹿賽車場及泰國的邦盛街道賽，最後兩回合在馬來西亞雪邦國際賽車場進行，並於賽會網站及facebook直播。

賽程

4月26日　上海國際賽車場　第1及第2回合

5月10日　鈴鹿賽車場　第3及第4回合

6月7日　邦盛街道賽　第5及第6回合

6月21日　雪邦國際賽車場　第7及第8回合

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