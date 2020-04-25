【港產波子王】歐陽若曦周日出戰電競賽　爭做上海站波子王 (23:33)

新冠病毒疫情全球大流行，賽車界接近停擺，紛紛轉戰網上，亞洲保時捷卡雷拉盃電競賽乘時而出。賽事分4日共8回合，每站設一節練習賽、兩節排位賽及兩回合各20分鐘賽事。賽事原本只供今屆卡雷拉盃車手參戰，但賽會特邀一些著名車手參賽，包括2006及2008年冠軍歐陽若曦。這名香港車手首戰此項電競賽，表示期待新挑戰：「將比賽轉移至電競平台，令受隔離之苦的車迷可舒懷心情，當我收到賽會邀請，便立刻答應。」

首兩回合以上海國際賽車場作賽道，周日下午4時46分上演首回合正賽，歐陽若曦笑言：「有別於車手靠G-Force變化應戰，電競賽只憑視聽覺進行，我希望將此次參賽視為娛樂，但亦會全力以赴認真作賽。」

上海站後，賽事會轉到日本鈴鹿賽車場及泰國的邦盛街道賽，最後兩回合在馬來西亞雪邦國際賽車場進行，並於賽會網站及facebook直播。

賽程

4月26日 上海國際賽車場 第1及第2回合

5月10日 鈴鹿賽車場 第3及第4回合

6月7日 邦盛街道賽 第5及第6回合

6月21日 雪邦國際賽車場 第7及第8回合

其他報道：【荷甲】球季腰斬惹眾怒 阿積士不滿冠軍懸空 烏德勒支無緣歐霸將上訴

其他報道：【新冠肺炎】科蘭否認自願停薪 稱彭拿路職球員都應出糧