【英超】賽會提交復賽計劃書　英媒：約翰遜欲藉球賽振士氣 (20:33)

隨着歐洲近期新冠病毒確診人數有所回落，部分國家開始計劃重開聯賽，其中英超擬最快於5月底至6月初復賽。英國《太陽報》報道，早前戰勝新冠病毒肺炎的英國首相約翰遜，已聽取英超賽會的閉門復賽計劃。報道指，英政府認為，英超重開可助英國國民走出疫症陰霾，振奮士氣，同時英超重開亦代表板球、賽馬及網球等體育活動，有望陸續恢復。不過，報道強調，英超重開仍需待英政府政策配合。英國的「限聚令」將於下月7日完結，部分英超球會已打算在當日復操。英國《泰晤士報》亦報道，英超官方計劃於6月8日復賽，並在7月27日完成最後一輪賽事。

此外，英國利物浦市議會衛生部門今日表示，將調查英超球隊利物浦於3月12日歐聯16強次回合，主場對馬德里體育會的賽事。當時在西班牙疫情蔓延下，仍有約3000名作客球迷前往觀戰，對默西塞德地區爆發疫情或有潛在影響。早前利物浦市長祖爾安達臣已公開表示要調查這場賽事，並委託利物浦市議會新任公共衛生主管馬菲艾殊頓徹查，包括跟大學合作查找相關數據及當中關連性。

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