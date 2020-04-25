【中超】賓尼迪斯現身跑馬地合照有求必應　拒答回歸紐卡素傳聞 (18:33)

大連人今年2月簽入兩名瑞典隊國腳後衛馬古斯丹尼爾臣及中場森拿臣，據悉賓尼迪斯此行來港是為二人辦理簽證，並在港至少超過兩周，完成隔離令後，最近在早上至中午出沒在跑馬地，指導兩名球員個人訓練。除了被途經的球迷或教練「野生捕穫」，港超球員如富力R&F後衛勞烈斯及冠忠南區前鋒夏志明，也先後與他在球場及中環商場遇上及合照留念。

60歲的賓尼迪斯執教利物浦6年，於2004/05球季帶領紅軍在「伊斯坦堡之夜」奇蹟贏得歐聯冠軍。不少本地利迷聞風而至，希望親睹「肥賓」風采，有本報讀者紅軍球迷今午亦在球場成功捕穫他，看見對方戴上口罩指導球員訓練，並大讚對方友善親民，簽名合照有求必應。這名球迷向本報透露，他見面時感謝賓尼迪斯為利物浦帶來第5座歐聯冠軍，對方回應感恩（such a blessing），並透露要視乎簽證進度，才知悉何時離港。此外，他亦問及賓帥傳聞回到英超，執教準備易主的紐卡素，對方僅微笑不置可否。賓尼迪斯於2016年3月起執教紐卡素，2017年領軍從英冠升上英超，2019年離隊。

另外，效力大連人的港足前鋒艾力士已歸隊，上季在賓尼迪斯執教後，艾力士被球會取消球員註冊，消息指球隊有意將他外借至中甲球會，但受疫情影響轉會進度，暫未能落實。

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