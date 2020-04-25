【新冠肺炎】曾綺婷疑飯堂用膳被斥自私　體院：她完全健康有醫學根據 (16:12)

曾綺婷是港隊第二名染疫的運動員，亦是首人痊癒出院。她在上周五出院，隨即返回體院宿舍，當時表示先休息數天，恢復後再重投訓練。不過，昨日有人在網上討論區上載她在飯堂用膳的照片，炮轟行為自私。李忠民今午在活動會見傳媒時，主動表示曾綺婷是正常、健康的人，現正恢復訓練。據他了解，曾綺婷回體院首星期都只拿外賣回房，沒在飯堂吃飯。他又補充，按體院防疫指引，運動員在體院公共地方需戴口罩，訓練時則不用。￼

近日有患者出院後病毒檢測再呈陽性，￼醫管局估計是病毒殘留而非復發，李忠民重申曾綺婷出院前連續3次糞便樣本呈陰性，獲准復操是有醫學及科學根據，不應受情緒或主觀感覺影響；而曾綺婷返體院後已可如常使用訓練設施，自我隔離屬自發，體院沒作出有關要求。他又指有留意網上言論，但不清楚留言者是否運動員。李忠民亦透露，另外兩名染疫的空手道港將李振豪及周家謙情况良好，但檢測未連續呈陰性，需繼續留醫，兩名確診的教練則已出院￼。

體院本周起放寬「封關」措施，運動員獲總教練批准後可在周末外出4小時，李忠民表示顧及運動員個人需要，會否進一步放寬則視乎疫情發展。競走港將程小雅、劍擊隊的張家朗、蔡俊彥、乒乓球的何鈞傑等今午亦有外出，程小雅表示體院封關前已留在體院隔離，連續40日沒外出，受訪時笑稱時間緊迫，踏出體院時心情興奮，今日外出只為補充日用品，明天則回家探望家人，不會在外逗留。

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