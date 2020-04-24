【新冠肺炎】德甲擬5.9重開　默克爾暗示應續停擺 (19:54)

施菲特周四與德甲及德乙共36支球隊的代表舉行視像會議，會後稱未有復賽日期，但料最快在5月9日重燃戰火：「所有球隊均準備好，但這仍需要政府同意。5月9日並非唯一方案，我們已制定了不同的日期予當局考慮。」由於當地早前宣布延長大型活動禁令至10月，賽事重開後勢閉門，施菲特冀球迷理解，並同意這是最有效的防疫措施。他同時確認，復賽後草地範圍及看台合計只能容納213人，球場外則不允許任何球迷聚集。賽會亦與部分賽事轉播商達成協議，向各球會預先支付今季餘下賽事的轉播費，惟若今季德甲最終未能完成，相關款項將需要退還。

然而德國總理默克爾對復賽態度審慎，周四出席歐盟視像會議時更稱疫情正值「最初的階段」。她本月30日將與各州長會面，勢討論相關議題，其中巴伐利亞州首長索德，以及北萊茵-西法倫州首長拿舒特早前均開腔支持盡快復賽，勢說服其餘與會者支持。不過當地輿論質疑，兩人的取態具政治考慮，冀借德甲重開安撫民眾情緒。《世界報》則引述醫學專家稱，德甲重開後將進行至少約兩萬次核酸檢測，在資源匱乏下或對有需要的民眾不公。

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