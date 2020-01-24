【新冠肺炎】第100屆日皇盃規模大減　僅兩日職隊參賽　韓職5月8日開鑼改標誌抗疫 (18:52)

日職聯昨晚舉行會議討論球季何時復賽，當中提及在現時國內所有賽事均停擺，令下半年復賽勢必非常緊密，為騰出更多日子，讓日職球隊集中完成聯賽，具紀念意義的第100屆日皇盃，不得不縮減比賽規模。日本足總在日職官網上宣布，日皇盃將由5月23日押後至9月16日展開，參賽隊伍會由88隊減至50隊，當中47隊維持有各都道府縣代表的地區球隊，未有日乙及日丙球隊，至於其餘3隊，一隊為JFL冠軍的業餘球隊Honda FC，將以外卡身份參賽，最後兩隊為今季日職冠、亞軍球隊，將直接晉級12月27日的4強，決賽維持明年1月1日上演。而為免球隊交通長途跋涉，首圈至第3圈賽事都會安排鄰近地域球隊對壘。日足總補充，由於日職以外球隊未具備亞冠盃參賽牌照，故日皇盃冠軍的亞冠盃席位，無論最終冠軍誰屬，都會造就聯賽殿軍補上。

另邊廂，韓職賽會今午召開理事會通過，將於下月8日晚起重開球季，閉門舉行所有賽事，直至政府另行通知才會改為開放入場，揭幕戰由上屆冠軍全北汽車閉門迎戰韓足盃冠軍水原藍翼，其餘首周賽事緊接在下月9日及10日開打，11月8日完季。受延遲兩個多月開季，今季韓職常規賽由3循環改為雙循環，之後按成績分爭標組及護級組踢單循環賽。若球季期間有球員感染新冠肺炎，比賽將延期兩周及雙方球隊球員均需在該段期間接受隔離。若疫情再度惡化，或需以當時排名決出冠軍及來季亞冠盃參賽資格。而韓職特意將聯賽標誌的足球圖案分開，並戴上口罩，宣揚保持社交距離的重要性。

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