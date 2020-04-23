【游泳】孫楊停賽期入選東奧集訓　中國泳協緊急聲明：集訓名單作廢 (17:06)

《北京青年報》昨晚在微博獨家上載一份集訓名單，列出17名參與東奧備戰集訓的泳手，包括因拒絕藥檢被禁賽8年的孫楊。根據該名單，他在4至6月於家鄉浙江訓練，而上周三（15日）已有內地傳媒報道，指他與7名中國隊泳手在浙江體育職業技術學院集訓。

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集訓名單引起網民熱議，但該微博帖文及報道其後被刪除。而中國泳協今早亦發聲明，指集訓名單作廢，並表示：「自國際體育仲裁法庭裁决之日起，孫楊已處於禁賽期，上訴期間不影響裁决執行。」內地報刊《全體育》總編輯張路平在微博指名單屬內部通知，不對外公布，又認為事件被過份解讀，因孫楊仍有上訴機會，中國泳協道義上不能放棄。

孫楊2月底被國際體育仲裁法庭重罰停賽8年，原定30日的上訴期因新冠病毒肺炎疫情一直順延。他近日保持低調，未有公開露面，但在集訓名單流出當日下午，游泳專項記者馮旭在中央電視台受訪時，透露孫楊在等待上訴期間，已重投訓練。

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