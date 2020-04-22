【意甲】盧卡古爆國米1月集體不適　未做病毒測試　全隊僅2人無礙 (18:38)

盧卡古接受比利時傳媒訪問時，表示球員在去年12月尾歇冬一星期，今年初集體染病，要帶病上陣：「我可以發誓說，25個一隊球員中，有23人都感到不適。我們對卡利亞里的比賽，每個人都在咳嗽。我之前幾年都無試過發燒，但熱身時也感到不妥當，其中一個後衛上半場要被換出，他差點暈倒，不能繼續下去。」

1月26日的意甲比賽，國米後衛史堅尼亞僅正選17分鐘，便要由高甸入替，最終卡軍作客爆冷逼和1：1。根據賽後報告，史堅尼亞被換出的原因與身體不適有關。在3日後對費倫天拿的意大利盃比賽，史堅尼亞及另外兩名後衛迪維積、迪岩布斯奧都因病與另外4名傷兵缺陣。盧卡古指球隊當時並不為意或與新冠病毒有關，因此無做病毒測試。

意大利官方在2月21日才公布首個新冠肺炎病例，祖雲達斯後衛魯加尼、保羅戴巴拿等最少12名意甲球員，亦自3月11日起陸續確診。意大利衛生部今日將開會，檢視各體育賽會提交的復賽計劃書。體育部長史巴達科拉在國會接受提問時亦說：「星期五，我便會知結果，可以評估5月4日能否恢復訓練。」

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