【東京奧運】東奧組委會失守　總部職員確診新冠病毒 (17:38)

東京奧運組委會昨晚（21日）宣布，一名30多歲職員確診新冠病毒肺炎，屬該會首例。而日本方面昨日就開支問題，與國際奧委會鬧出羅生門，後者最終在網站刪除相關內容。
東奧組委會昨晚宣布，一名30多歲男職員確診，他原本於位處東京晴海的總部工作。因東奧落實延期至明年7月揭幕，3500名職員中的九成人員過去數周在家工作，其餘在確診者工作範圍附近的員工，均會在家隔離。日本奧委會副會長田嶋幸三在上月確診新冠病毒，日前已康復，今次屬組委會首個病例。另外，日本奧運大臣橋本聖子昨日反擊國際奧委會說法，否認已協議由日方承擔東奧延期的額外開支，並要求國際奧委會刪走官方網站的相關部分，國際奧委會原文的經費內容今日已被刪走。
而英國隊的奧運4金跑手法拉，昨日首度就東奧押後開腔。明夏將滿38歲的他承認，新賽期增添衝金信心：「老實說，這給予我更多時間訓練，我的心思都放在東奧上，但仍有時間藉馬拉松寓賽於操，明年全力衝擊奧運。」法拉其中一個參賽機會，原本是屬世界六大之一的柏林馬拉松，但德國因疫情延長限聚令至10月24日，賽會公布今屆賽事未能如期在9月27日上演，正尋求延期方案。
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